Dota 2: Ceb, sobre el ranking de ESL: "Si yo quisiera arruinar algo, no podría haberlo hecho mejor"

El año pasado ESL, una de las empresas más comprometidas con el desarrollo de los esports a nivel mundial, anunció la creación del ranking mundial de Dota 2. Este tiene como objetivo principal, ayudar a los jugadores y fanáticos del Dota 2 competitivo, a tener una noción de cuáles son los equipos más fuertes actualmente y de cómo han evolucionado estos.

El ranking actual se compone de los resultados producto de los últimos 6 meses y en primer lugar se encuentra el equipo europeo de Team Secret a pesar de eso, uno de los que llama más la atención es el actual bicampeón de The International: OG.

A pesar de esto, lo que llama la atención no es que este en el puesto 26, algo bastante sorprendente pero entendible. Lo que realmente llama la atención es algo que Ceb se percató en un streaming realizado por Gorc.

A continuación, les dejamos el video para que vean por ustedes mismo el error.

Como podemos ver en el video, la página de OG incluye a los siguientes jugadores. En orden de aparición:

Andreas “Cr1t-“Nielsen – Actualmente en Evil Geniuses

Yeik “MidOne” Zheng – Actualmente en OG

Tal “Fly” Aizik – Actualmente en Evil Geniuses

Roman “Resolution” Fominok – Actualmente en Virtus Pro

Amer “Miracle-“Barkawi – Actualmente en Nigma

Si bien todos estos jugadores han estado en algún momento en OG, actualmente el único que está en el equipo de MidOne. Los demás ya dejaron el equipo por diferentes razones. Además, la página se olvidó de poner al único jugador que ha estado desde la creación de OG y que incluso es uno de los fundadores Johan “N0tail” Sundstein.

A todo esto, Ceb mencionó lo siguiente durante el video:

“Hermano, el chico que hizo esto, no solo estaba drogado, Él no había dormido por 2 días. Esta drogado, borracho, y tenía Coronaviru. Estaba lidiando con todo esto y tenía que hacer esto. Esto fue lo que se le ocurrió (…) Esto es lo más loco que he visto en toda mi vida. Si yo quisiera arruinar algo, no podría haberlo hecho mejor. Esto es completamente loco. ¿Qué es esto?”