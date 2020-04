Counter Strike: nuevo parche nerfea una de las armas más "rotas" del juego

Counter Strike es uno de los esports más emocionantes y con mayor número de seguidores a nivel mundial. Esto se debe a que combina complejidad y estrategia de una muy buena forma.

En esta ocasión, Valve ha decidido lanzar un nuevo parche del juego donde ha nerfeado una de las armas más usadas del juego: SG 553.

Esto se comunicó a través del blog oficial de Counter Strike.

Today's we're making adjustments to multiple weapons:

-AUG

-M4A1-S (-$200)

-Deagle

-Tec-9

-Bizon



We're also updating maps:

-Anubis

-Chlorine

-Inferno

-Office

-Overpass

-Mirage



Full details in today's Release Notes: https://t.co/u8w9uasqTh