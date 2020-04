Counter Strike: conoce todos los grupos de la DreamHack Masters Spring 2020

Si bien los torneos de Counter Strike no se detuvieron por la pandemia generada por el COVID-19. Muchos de estos, tuvieron que cambiar sus formatos para poder adaptarse a la situación actual.

DreamHack Masters Spring 2020 es uno de los torneos que se tuvo que modificar para poder ser jugado en medio de la situación actual.

Pues, después de mucho tiempo sin saber mucho sobre este torneo, ya se anunciaron por fin los grupos en los que los equipos de las diferentes regiones serán agrupados.

Fase de Grupo 19 al 30 de mayo

Grupo A

- Astralis

- G2 Esports

- North

- Heroic

Grupo B

- Mousesports

- Mad Lions

- Big

- Complexity Gaming

Finally the initial matchups for tje EU groups A and B for #DHMasters Spring 📆 May 19 🇩🇰 @astralisgg 🆚 🇩🇰 @heroicgg 🇫🇷 @G2esports 🆚 🇩🇰 @TheNorthIsHere 📆 May 22 🇪🇺 @mousesports 🆚 🇪🇺 @Complexity 🇩🇰 @MADLions_CSEN 🆚 🇩🇪 @BIGCLANgg

Grupo C

- Fnatic

- FaZe Clan

- GODSENT

- Team Spirit

Grupo D

- Natus Vincere

- Team Vitality

- Ninjas in Pyjamas

- ENCE

And the #DHMasters Spring groups C and D initial matchups 📆 May 25 🇸🇪 @FNATIC 🆚 🇷🇺 @Team__Spirit 🇪🇺 @FaZeClan 🆚 🇪🇺 @GODSENTgg 📆 May 28 🇷🇺 @natusvincere 🆚 🇫🇮 @ENCE 🇸🇪 @NiPGaming 🆚 🇫🇷 @TeamVitality

Fase de Grupos 19 al 30 de mayo

Grupo A

- Team Liquid

- MIBR

- FURIA Esports

- Bad News Bear

Grupo B

- Evil Geniuses

- 100 Thieves

- Gen.G Esports

- Cloud 9

For NA we have these as our first match ups for each team



📆 May 19

🇺🇸 @TeamLiquid 🆚 🇺🇸 Bad News Bears



📆 May 20

🇧🇷 @mibr 🆚 🇧🇷 @furiagg



📆 May 25

🇺🇸 @EvilGeniuses 🆚 🇺🇸 @Cloud9



📆 May 26

🇦🇺 @100Thieves 🆚 🇺🇸 @GenG