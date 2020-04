Counter Strike | DreamHack anuncia cambios para su primer torneo Masters del 2020

A pesar de la llegada del Coronavirus, las grandes organizaciones de torneos de esports, han decidido continuar con la realización de torneos de forma online. Aprovechando las facilidades que brindan los deportes electrónicos.

Hoy, DreamHack anunció una serie de cambios para su próximo torneo Masters de Counter Strike que se llevará a cabo entre los días 19 de mayo y 14 de junio.

Este torneo, que se iba a realizar en Suecia, será reformulado. Contará con un Prize Pool de 300 mil dólares y competirán 32 equipos de 4 regiones diferentes.

An update for DreamHack Masters; bringing you the best @CSGO action!



🏆 $300,000

🌍 4 regions: EU, NA, Asia, OCE

🚩 32 teams

📅 Starting May 19th

ℹ️ Read more: https://t.co/rp25lLFKYV#DHMasters pic.twitter.com/k4EHBZaniV