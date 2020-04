Counter Strike: Valve implementaría los servidores de 128 ticks en los próximos meses

La lucha por ser el mejor shooter de esta época, cada vez se pone más intensa. Con la llegada de Valorant, el nuevo FPS desarrollado por Riot Games, Valve se ha puesto las pilas para brindar una mejor experiencia con uno de sus juegos bandera como lo es Counter Strike. El shooter que muchos consideran como el mejor de la historia.

Pues parece ser que, con la llegada de Valorant, Valve decidió por fin escuchar a la comunidad e implementar algo que esta venía pidiendo desde hace una gran cantidad de años: hacer servidores de 128 ticks.

Si bien esta información no está confirmada, la persona que dio a entender esto es una muy cercana a Valve pues se trata de Henry “HenryG” Greer que, durante una transmisión de la ESL One Road to Rio comentó lo siguiente.

“Los 128 ticks. Realmente me molesta cuando trabajo y es realmente difícil de aprender a jugar con un smoke y recuerdo, tengo un smoke. Simplemente no funciona en este servidor” “Pienso que esto lo arreglarán en los siguientes meses. Solo digo, tengo el presentimiento. Tengo la sospecha de que eso vendrá”

¿Qué son los 128 ticks?

Los servidores de 128 ticks es algo que la comunidad de CSGO ha pedido desde hace tiempo y Valve no quería implementar.

El tickrate, como se le conoce en inglés, es la velocidad en la que el servidor registra como las cosas cambian dentro de la partida.

En un servidor de 64 ticks, el servidor registra 64 cálculos en 1 segundo. Haciendo tu jugabilidad menos precisa. En un servidor con menos ticks, los disparos, el registro de balas o la posición dentro del mapa es menos precisa. Es por esto que se pedían servidores con una mayor cantidad de ticks.

Por ejemplo, en un servidor con 64 ticks es menos probable que este registre un headshot realizado. Esto merma de manera significativa la calidad del juego pues genera una sensación de injusticia dentro de la comunidad.

