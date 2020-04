Dota 2: Cyber TRAKTOR es investigado por WePlay! por supuesto arreglo de partidas

Un nuevo caso de arreglo de partidas ha generado revuelo en la comunidad de Dota 2 de CIS. El equipo de Rusia, CyberTRAKTOR, ha sido separado de la WePlay Pushka League Division 2, después de que la organización de WePlay decidiera abrir una investigación por supuesto arreglo de partidas.

Las sospechas de esto, nacieron el día 29 de abril después de que el equipo ruso perdiera contra Cyber Legacy.

En el primer juego de la serie, el equipo de CyberTRAKTOR terminó con un marcador de 18-42 después de que los jugadores de este equipo murieran 10 veces en los primeros 10 minutos.

Las sospechas se acrecentaron cuando, en el segundo juego, el equipo terminó con un marcador de 3-14 dando por perdida la partida en 26 minutos.

El manager de WePlay! Vitaliy “Nexius” Bozhko declaró lo siguiente:

Actualmente, la organización de WePlay! viene realizando una investigación. Además, han pedido a la organización que empiecen una investigación por cuenta propia.

‼️ Official statement from WePlay! Esports about Cyber TRAKTOR, a participant in WePlay! Pushka League Division 2 ‼️



Cyber TRAKTOR has been suspended from participating in the league.



