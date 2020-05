Sccc sobre tras retirarse del Dota 2: "Volveré al ejército para proteger a mi país"

En esta época de cuarentena, la escena china de Dota 2 es la que más competencias tienen. Nuevos torneos se han sumado a su calendario como Dota Pit online. A pesar de ello, algunos de ellos han podido ser entrevistados como el caso de Team Aster.

El medio MarsTV pude realizar una entrevista a Pan "Fade" Yi y Song "Sccc" Chun de la escuadra Team Aster en video. Gracias al medio VPEsports podemos traerles estaba entrevista traducida y este un extracto del mismo. Pueden ver la entrevista completa en su idioma original aquí.

Entrevista a Fade y Sccc por MarsTV

Ustedes ganaron una Minor no hace mucho, y Sccc jugó muchos héroes de posición 1, por lo que muchos seguidores dicen que Sccc tiene un grupo de héroes mucho más grande. ¿Cómo te entrenaste?

Sccc: no realicé ningún entrenamiento especial. Jugué en la línea de mid en el pasado y ahora estoy acostumbrado a jugar muchos héroes de posición 1.

Fade, ¿estás bajo mucha presión ahora?

Fade: no, para nada. Estoy realmente feliz. Sccc juega muy bien, y solo necesitamos ser carreados. Es como cuando jugamos, el resto de nosotros solo tenemos que acostarnos y decir "pog".

Sccc: ¡Está siendo sarcástico! (risas)



Foto: Starladder

Cuando regresaste a casa [de la Minor], primero estabas en cuarentena en tu base de entrenamiento, pero luego se te pidió que te pusieran en cuarentena concentrada. Sin embargo, Sccc no estaba en el mismo vuelo con ustedes, por lo que no fue solicitado. ¿Cómo se sintieron ustedes en ese momento?

Fade: un día en ese momento, el personal del centro de prevención y control de enfermedades de Shanghai nos llamó, y yo fui quien atendió la llamada. Me rompí cuando escuché la noticia. Y pensé: ‘No, no voy a ir’ porque, por un lado, pensé que la cuarentena concentrada podría ser un poco arriesgada y que podría haber casos sospechosos allí, mientras que por el otro, no pudimos continuar entrenando. Me sentí un poco deprimido en ese momento. Sin embargo, afortunadamente, Sccc no fue solicitado. Él tuvo suerte.

¿Su familia lo llamó con frecuencia durante la cuarentena concentrada?

Fade: simplemente me dijeron que cooperara y que no causara una escena (risas).

¿Cómo te sentiste cuando volviste de la cuarentena, te sentiste "liberado"?

Fade: bueno, en realidad no, porque la cuarentena se sintió bien, y solo necesitaba cooperar con ellos.

Hablemos del juego. Después del parche 7.0, se hicieron muchos cambios importantes en Dota 2, y muchos jugadores dicen que no pueden aceptarlos. Entonces, como jugadores profesionales, ¿prefieres cambios radicales o cambios menores?

Sccc: prefiero el primero porque si no cambia o solo cambia poco a poco, los jugadores pueden aburrirse. ¿Cuál prefieres, Fade?

Fade: estoy de acuerdo, pero para los jugadores comunes, pueden pensar que ya no obtienen el juego. En realidad, todos somos iguales. Al principio, cuando veo algunos cambios, pienso: ‘Necesito hacer un cambio de carrera. Ya no puedo hacer esto; es muy dificil.’ Sin embargo, cuando vuelves a jugarlo, te das cuenta de que los cambios no son tan radicales como pensabas. Además, Valve continuará haciendo cambios en el juego, por lo que los grandes cambios son definitivamente mejores que los pequeños.

Hablando de "cambio de carrera", ¿alguna vez has pensado en lo que vas a hacer si sales de la escena profesional?

Fade: agricultura, supongo.

¿Agricultura? ¿Tienes incluso un pedazo de tierra en casa?

Fade: tengo una tierra en Animal Crossing. Estoy feliz.

¿Y tú, Sccc?

Sccc: ¡Regresaré al ejército y protegeré el país!



Foto: MarsTV

¿Ves juegos de otras regiones? ¿Hay alguna diferencia en el estilo de juego entre los equipos chinos y los equipos de otras regiones?

Sccc: sí, lo hacemos. Parece que hay menos pelea en sus juegos, en comparación con los juegos entre equipos chinos.

Estás jugando en la DPL-CDA Professional League, entonces, ¿qué equipo crees que es probable que gane este torneo?

Sccc: es difícil de decir; siento que cualquier equipo puede ganar. Si tengo que elegir, entonces PSG.LGD.

Cuando entrevistamos a Vici Gaming, también nombraron a PSG.LGD.

Fade: en este caso, diré Vici Gaming

