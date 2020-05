Dota 2: K1 ante insultos de Sacred: "No vales ni un sol, por eso hasta Papita te ha banqueado"

Héctor “K1” Rodríguez es uno de los jugadores peruanos de Dota 2 más conocidos y que siempre está haciendo noticia por la calidad de su juego que siempre llama la atención.

A pesar de esto, en esta ocasión, lo que está llamando la atención es un pequeño altercado que tuvo con su colega Rafael “Sacred” Yonatan.

Todo ocurrió durante una partida clasificatoria en el que ambos jugadores se encontraron en el mismo equipo.

Todo empezó cuando Sacred, que está jugando con el Timbersaw, se muestra molesto con Héctor y le dice: “Oe calla quien está hablando grueso” ante lo que parece ser un reclamo de Héctor por estar molestando.

Automáticamente ambos intercambian palabras y luego se escucha que K1 le dice “No vales ni un sol, por eso hasta Papita te ha banqueado”. Haciendo referencia a que cuando Infamous Young se volvió Infamous Gaming Papita ocupó la posición de Offlaner. La posición habitual de Sacred.

Sacred se molesta y le dice “Tú hablas grueso como pen*** no gordo concha***”

Ante estos insultos, K1 responde “Soy un dios”.

Después de esta respuesta ambos intercambian insultos al mismo tiempo por lo que no se puede entender bien.

A continuación, les dejamos el video completo que quedó registrado en un clip de Lelis. Que, ante esta situación solamente se rió.

Actualmente, K1 se encuentra jugando el torneo Realms Collide con su equipo Beastcoast. En estos momentos, se está enfrentando a Thunder Predator por el primer cupo a la final.

Por su parte, Sacred actualmente no tiene equipo. Su último equipo fue Infamous Gaming.

Durante un stream de Jericho, el jugador de Beastcoast aclaró que él no tenía intenciones de pelearse con Sacred. Si no, que fue este jugador el que lo empezó a insultar a sus compañeros de equipo. Ante esto, Héctor se molestó y le contestó al jugador.

"Yo no me meche, fue Sacred el que empezó a insultar. Le dijo serrano basura pickea top 500. Comenzó a insultarme. Me habló gruesaso. Me habló horrible."