Dota 2: Team Secret se convierte en el primer campeón de la WePlay! Pushka League

La final de la WePlay! Pushka League llegó a su fin. Después de que Virtus Pro. Prodigy lograra vencer 2-0 a Team Liquid. Ya conocíamos a los dos equipos que se enfrentarían en la gran final por el premio de 70 mil dólares.

Hagamos un repaso de lo que fue esta gran final.

El primer enfrentamiento fue demasiado confuso debido a la fase de picks. Puppey decidió sorprendernos a todos al decidir jugar con una Queen of Pain en la posición de off y jugar con un Sniper de Support. Contra todo pronóstico, esta estrategia funcionó muy bien. Más que nada por la agresividad que los héroes podían impartir.

A pesar de que por un momento parecía que Virtus Pro.P lograría darle vuelta al resultado, Team Secret logró sentenciar la serie y quedarse con el primer juego.

