Dota 2: estos son todos los enfrentamientos del primer día de la OGA Dota Pit

A pesar de la cuarentena originada por el COVID-19, que obligó a cancelar diferentes torneos en formatos LAN, muchos organizadores de torneos decidieron convertir sus eventos en torneos online.

Uno de esto fue la OGA Dota Pit, que estaba programada para ser la cuarta Minor del Dota Pro Circuit, y que ahora será un torneo online que dará comienzo el día de mañana.

Estos son los enfrentamientos que darán apertura a este torneo. (Todos los horarios son de Perú)

El enfrentamiento inaugural será entre el bicampeón de The International y una escuadra que ha venido teniendo grandes actuaciones en los torneos online.

OG no ha confirmado si jugará con su alineación oficial, algo que dudamos pues MidOne sigue en Malasai, pero aun así será un duelo interesante de ver.

Originalmente, este enfrentamiento sería entre Vikin.gg y Natus Vincere. Lamentablemente, el equipo de Ucrania decidió rechazar en último momento la invitación a este torneo. En su remplazo, entró el equipo de Fly to Moon.

As @natusvincere are unable to play in OGA Dota PIT, @FTM_dota2 will take their place in Group A.



OGA Dota PIT EU/CIS begins tomorrow at 🕚11 CEST!



