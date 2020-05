Dota 2: K1: "Sacamos a Yadomi (de Majestic) porque respetaba mucho al rival"

En la actualidad, los chicos de Beastcoast son considerados como el mejor equipo de Sudamérica y como uno de los mejores de América en general.

A pesar de esto, tuvieron que pasar muchas cosas para que lograran llegar hasta este punto. Uno de sus primeros pasos, fue el torneo OGA Dota PIT Minor 2019 en donde jugaron bajo el nombre de Majestic.

Si bien este no es el mismo equipo que conocemos actualmente como Beastcoast, este creó las bases de lo que hoy es este equipo con la famosa triada K1, Chris Brown y Wisper. Ellos se han sabido mantener juntos a pesar del tiempo, aunque, las cosas al principio no fueron color de rosa como muchos pensamos.

Hace unos días, durante un stream de Papita, Héctor “K1” Rodríguez, el carry de Beastcoast, contó diferentes anécdotas que vivió junto a su equipo durante este torneo en donde quedaron dentro del Top 4.

Él confesó que las razones por las que no hacen scrims (practicar contra otros equipos) es porque cuidando perdían se frustraban mucho. También contó que Loda, famoso jugador de Alliance le quiso pegar pues pensó que estaba molestando a Madara, jugador en ese entonces de Alliance cuando en verdad K1 se refería al Madara peruano.

Dentro de estas anécdotas, K1 tambipén confesó que tuvieron muchos problemas con Dunha1 pues él quería ser un capitán, en palabras de K1, “muy al estilo de Papita” y esto no era muchas veces lo adecuado para el equipo.

Incluso comentó que en la última partida del torneo contra EHOME, en donde fueron eliminados, Chris Luck le pidió a Dunha1 que no le diera Viper. A pesar de esto, el capitán del equipo ignoró la solicitud de su jugador y eligió este héroe.

K1 criticó mucho este acto pues considera que es una necedad y una falta de confianza en el jugador de tu equipo.

De esta forma fueron eliminados, pero se quedaron con el bonito recuerdo de su primer torneo internacional y de incluso hacerse amigos de los jugadores de Team Liquid que eran muy humildes.

Finalmente, K1 terminó su historia comentando el porqué de las decisiones que vieron después con el equipo. Contó que sacaron a Yadomi porque en ese entonces no sabía jugar muy bien. Esto se debe a que no era su posición natural de Roamer. Si no que ellos lo hicieron jugar de Hard Support. Sumado a esto, consideraban que era un jugador que respetaba mucho al rival y que se asustaba ante grandes jugadores internacionales.

Si deseas ver el video completo, acá te dejamos la recopilación completa.

