Dota 2: OGA Dota Pit Europa y CIS es confirmada y acá te contamos todo lo que debes saber

La OGA Dota Pit 2020 Online para Europa y CIS ha sido anunciada. Como recompensa por la cancelación de la Minor del Dota Pro Circuit, debido al Coronavirus, la organización, decidió reunir a los 10 mejores equipos de Europa y enfrentarlos en este intenso torneo que repartirá 150 mil dólares en premios.

Equipos participantes

Europa

- OG

- Team Liquid

- Alliance

- Vikin.gg

- Team Secret

- Ninjas in Pyjamas

CIS

- Virtus Pro

- Team Spirit

- Natus Vincere

- HellRaisers

Formato del torneo

Todos los equipos serán agrupados en dos grupos de 5 equipos cada uno para determinar las llaves de Playoffs.

Los enfrentamientos durante esta fase de grupos serán al Mejor de 3.

Los grupos son los siguientes:

Grupo A

- Alliance

- HellRaisers

- Natus Vincere

- OG

- Vikin.gg

Grupo B

- Ninjas in Pyjamas

- Team Liquid

- Team Secret

- Team Spirit

- Virtus Pro

Debido a que en este torneo participan 10 equipos, y no 8 como en China, la fase de Playoffs deberá tener algunos cambios en su formato.

Los dos primeros lugares de cada grupo, clasificará a la Winner Bracket. Mientras que los puestos 3 y 4 se enfrentarán en la llave baja del torneo.

El último lugar de cada grupo es eliminado del torneo

Prize Pool

1er Puesto - 62,000 USD

2do Puesto - 32,000 USD

3er Puesto - 17,000 USD

4to Puesto - 12,000 USD

5to y 6to Puesto - 7,000 USD

7mo y 8vo Puesto - 5,000 USD

9no y 10mo Puesto - 1,500 USD

¿Dónde y cuándo ver el torneo?

El torneo dará inicio este 13 de mayo con el enfrentamiento entre OG y HellRaisers. Este enfrentamiento está programado para jugarse a las 4:00 am (Hora Peruana).

Los enfrentamiento serán transmitidos a través del canal oficial de Dota Pit en Twitch.

Ese mismo día veremos los enfrentamiento entre Vikin.gg y Natus Vincere, Secret vs Virtus Pro y Team Liquid vs Ninjas in Pyjamas.

