Dota 2: DeMoN revela porque no pudo viajar a Sudamérica y jugar por Infamous Gaming

Jimmy "DeMoN" Ho es de Estados Unidos y lleva jugando Dota desde las épocas del WarCraft III. Su carrera por Dota 2 lo comenzó con el primer The International 2011 jugado en Cologne, Alemania, bajo la escuadra de MYM (Meet Your Makers).

En una entrevista con el medio AFK Gaming reveló varios secretos en su largo camino por el mundo de Dota 2. Entre uno de los más curiosos es la ocasión que se presentó de verlo jugar en algún conjunto de Sudamérica, específicamente Infamous Gaming, y reveló porque no se concretó el hecho.

DeMoN revela porque no viajó a Perú y se unió a Infamous Gaming

Primero debemos recordar el contexto de esta época, era el mes de mayo del 2016 y los equipos se preparaban para la clasificatoria a The International 6 en Seattle, Estados Unidos. DeMoN había hecho un anuncio en sus redes buscando equipo para estas clasificatorias y la escuadra peruana de Infamous Gaming se contactó con él y hasta hizo este video.

"Hola amigos finalmente puedo confirmarles que me uniré a un equipo peruano y me dirijo a Perú, espero brindarles no solo buenos resultados a su país, pero dentro del equipo y yo con ustedes allí afuera animándonos y nos vemos allá chicos."

Finalmente, los días pasaron y DeMoN no llegó a Perú. El 15 de junio se anunció la salida de Jimmy del equipo y su entrada a TNC Predator, escuadra filipina, hasta la fecha no se conocía las razones de la salida de DeMoN hasta estos días. Esto dijo al ser consultado por el tema en una entrevista:

"Me reservaron el vuelo más ridículo para viajar a Perú, que era un viaje de aproximadamente 27-28 horas y les dije que esto era absolutamente ridículo porque ustedes están tratando de ahorrar un par de cientos de dólares".

En el minuto 13 de la entrevista DeMoN habla sobre Infamous

El resurgimiento de DeMoN con TNC Predator

La cancelación del vuelo a Perú le dejó la oportunidad de jugar bajo la escuadra de TNC Predator. En el equipo filipino pudo clasificar a The International 2016 y lograr que su carrera pueda tener ese éxito que le fue esquivo.

Muchos fanáticos de Dota 2 en todo el mundo recuerdan la histórica partida donde TNC Predator eliminaba al favorito OG Esports (n0tail, Miracle-, MoonMeander, Fly, Cr1t-). Esto dejó al equipo en el TOP 8 del torneo y un hito en los torneos competitivos.

No podremos saber qué hubiera pasado si DeMoN hubiera aceptado viajar a Perú y jugar las clasificatorias del The International 2016 con Infamous Gaming, pues el equipo peruano no pudo avanzar a las regionales en ese momento. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de DeMoN?

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!