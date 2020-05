Dota 2: Torneo entregará $1.5 M a la beneficiencia con los mejores equipos de Europa y CIS

En esta época de cuarentena y pandemia, una organización de Arabia Saudita ha creado "Gamers Without Borders", donde los esports y su comunidad podrán apoyar a los más necesitados. Diferentes organizaciones benéficas podrán ser apoyadas gracias al premio que ganen los equipos profesionales.

En abril les anunciamos este torneo creado por la Federación para deportes electrónicos e intelectuales de Arabia Saudita, SAFEIS por sus siglas en inglés, y anunció la creación de un torneo benéfico de 10 millones de dólares con la participación de diferentes disciplinas.

Si bien, en un inicio no se confirmó la presencia de Dota 2 en el torneo. Hoy la organización anunció a los equipos, fechas y premios que será entregado en este torneo. Como curiosidad, el torneo se jugará en simultáneo con OGA Dota Pit 2020 Online que se anunció hace pocos días.

The next #GWBPS International Elite tournament is @DOTA2! 🏆



✔ 8 world-class teams

✔ US$1.5M for charity

✔ 3 days of top-tier DOTA



It all goes down this weekend, May 15-17! 🔥 pic.twitter.com/MbbMZj9n77