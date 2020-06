Dota 2: Lelis es el MVP de la ESL One Birmingham América y competirá por el Mercedes Benz contra Puppey

El último fin de semana, se llevó a cabo la final de la ESL One Birmingham América en donde se enfrentaron los equipos de Quincy Crew y CR4ZY.

A pesar de toda la expectativa que generó, los antiguos chicos de CHAOS Esports, superaron sin problemas a CR4ZY por 3-0 y se coronaron campeones del torneo quedándose con un premio en efectivo de 15 mil dólares.

Como ya es una costumbre en los torneos de la ESL One, existe un premio especial para el mejor jugador del torneo: un Mercedes Benz del año.

Este ganador suele ser elegido en unas votaciones abiertas para el público. Debido al COVID-19 se decidió cambiar el formato. Ahora, cada región tendrá un representante y estos competirán para determinar al ganador del auto.

Para sorpresa de muchos, en esta ocasión el representante de nuestra región se trata nada más y nada menos que de Rodrigo “Lelis” Santos quien jugó este torneo como suplente en Quincy Crew y demostró ser uno de los mejores jugadores de la región.

¿Contra quién competirá Lelis?

Lelis no la tendrá nada fácil para coronarse como el MVP del torneo y es que tendrá que luchar contra otros 3 fuertes contendientes.

El primero es Anucha "Jabz" Jirawong, support de Fnatic que se coronó campeón de este torneo con una gran actuación del capitán.

El siguiente contendiente será Lu "Somnus丶M" Yao de PSG.LGD que salió campeón tras vencer 3-1 a Invictus Gaming.

El último contendiente es nada más y nada menos que Clement “Puppey” Ivanov, capitán de un Team Secret que venció 3-0 a Alliance en la final de Europa.

