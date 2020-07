Counter-Strike: jugador profesional criticado por apodo homofóbico en su cuchillo virtual

En Counter-Strike: Global Offensive se ha permitido la opción de cambiar el nombre de nuestros accesorios virtuales como skins, cuchillos y más gracias al item "Name Tag". Sin embargo, el uso del mismo no está restringido para las palabras que uno puede ponerle.

Durante el torneo Perfect World Asia League Summer 2020, el conjunto chino de Invictus Gaming estaba jugando contra Mongolians on D13, cuando después de una buena ronda el jugador "Destroyer" mostró su cuchillo que contenía la condenable frase: "LGBT Slayer".

Esto de inmediato captó la atención de Jason Kaplan, quien estaba narrando el evento y con una captura de pantalla twitteó la foto del cuchillo:

"He visto nombres desagradables de jugadores en skins en CSGO, pero este que vi de Invictus Gaming Destroyer se llevó la torta. Como demonios eres una persona para ponerle de nombre a tu cuchillo ‘asesino LGBT’".

I've seen some disgusting names for people's skins in @CSGO but this one from @invgaming Destroyer takes the cake. How fucked up of a person are you to name your knife "LGBT Slayer" pic.twitter.com/BCh5rQ1ewy