Astralis deja el Top 10 mundial de Counter Strike después de 3 años

El 2020 ha sido uno de los años más complicados para los esports y para todas las organizaciones que pertenecen y compiten en estos torneos. Si bien ha habido torneos online, algunos equipos decidieron no participar en estos desde antes de que se realizaran.

Uno de estos equipos ha sido el multicampeón de Counter Strike Astralis que a principios de año tomó la decisión de no participar en ningún torneo oficial de Counter Strike para darle un descanso a sus jugadores y replantear su futuro como equipo de CSGO.

Si bien es una decisión inteligente, pues tuvieron años bastante duros que los posicionaron como el mejor equipo de Counter Strike. Esta decisión ha hecho que, después de 3 años, el equipo de Dinamarca haya sido apartado del Top 3 de equipos de Counter Strike.

Unfortunaly we're not in the top 10. But we will be back! 😎#ToTheStars pic.twitter.com/xcmxrJDfXi