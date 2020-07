Counter Strike: según rumores, ESL One Cologne 2020 no se realizaría de forma presencial

Una mala noticia ha estado circulando dentro del mundo competitivo del Counter Strike. Según una fuente cercana a DBLTAP, la ESL One Cologne 2020, que sería el regreso de los torneos LAN en el mundo de los esports, no podría realizarse de esta forma y los organizadores de este torneo estarían pensando en realizarlo de forma online.

Esta decisión, por parte de ESL, tendría mucho que ver con las recientes medidas que anunció la Unión Europea en donde prohíben los viajes aéreos provenientes de Estados Unidos, Brasil, Rusia, entre muchos otros países.

Esta decisión tomada dejaría fuera a grandes equipos de Counter Strike como Team Liquid, Evil Geniuses, FURIA Esports, Natus Vincere, entre otros que recientemente fueron anunciados como invitados al torneo que se llevará a cabo en Alemania durante el mes de agosto.

These are your teams for #ESLOne Cologne 2020! We already have 16 of the top 20 teams as ranked by #ESLProTour points, with another 6 left to invite!



Who are you most excited to see play? 🤔https://t.co/Cr2tgk4EYb pic.twitter.com/ZOcO045Tx1