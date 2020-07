Counter Strike: estos son los 18 equipos confirmados para la ESL One Cologne 2020

El circuito profesional de Counter Strike ya está volviendo a la normalidad. Es por eso que ESL ya anunció a los primeros 18 equipos que participarán en la ESL One Colonia que se llevará a cabo entre los días 23 y 30 de agosto.

These are your teams for #ESLOne Cologne 2020! We already have 16 of the top 20 teams as ranked by #ESLProTour points, with another 6 left to invite!



Who are you most excited to see play? 🤔https://t.co/Cr2tgk4EYb pic.twitter.com/ZOcO045Tx1