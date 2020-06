Dota 2: RedEye deja la escena de esports después de que James Banks lo acusara de maltrato laboral

Paul “Redeye” Chaloner, uno de los comentaristas y hosts más conocidos dentro de la escena de Dota 2 mundial, ha tomado la decisión de alejarse de la escena competitiva de este esport después de las múltiples acusaciones en su contra que iban desde problemas en el manejo de su ira y abuso de poder detrás de escenas.

Así lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter donde compartió un comunicado compartiendo su decisión.

Following the attacks made on my character over the last few days, I have decided to walk away from esports. pic.twitter.com/mWHFVG9VJb — Redeye (@PaulChaloner) June 29, 2020

La decisión del comentarista, según se puede leer en su comunicado, es porque su salud mental no está de la mejor manera debido a las acusaciones que se le están haciendo. Sumado a esto, cuenta que sus hijos menores de edad se están viendo involucrados en estos problemas y no es justo ni saludable para ellos.

Es por esto que, deja el cargo de director de la compañía Code Red pues ya no desea ser un personaje público por los esports.

Acusaciones en su contra

El 28 de junio de este año, a través de su cuenta de Twitter James Banks, otro conocido Host de eventos de esports, conmocionó a todos publicando una serie de pruebas y contactos sobre un antiguo caso de abuso y agresión infantil en contra de Redeye.

Mucha gente, a través de los comentarios se mostraron sorprendidos, pero a su vez, pensaban que esto se trataba más de una venganza personal de Banks en contra de Redeye más que de una forma de apoyar a la industria de los esports pues, esto no estaba relacionado.

Further information on Paul 'Redeye' Chaloner & Luke Cotton. Info on his court case including Redeye's trial for child abuse & assault. I am leaving this all for the journalists to work with and will help them contact the people involved.https://t.co/QNNuv6k0ei — James Banks 🇺🇦 (@BanKsEsports) June 28, 2020

Esto se sumó a una antigua acusación realizada por Banks en contra de RedEye por maltratos laborales en su contra.

The Truth about Paul ‘Redeye’ Chaloner’s abuse of power verbally & physically in the esports/gaming industry while his company Code Red threaten & blackmail me if I release the information: https://t.co/WAiVRMw9f8 — James Banks 🇺🇦 (@BanKsEsports) June 27, 2020

"La verdad sobre el abuso de poder de Paul ‘Redeye’ Chaloner verbal y físicamente en la industria de los deportes electrónicos / juegos mientras que su compañía Code Red me amenaza y chantajea si divulgo la información"

