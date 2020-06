¡INCREÍBLE! Dota 2: conoce el record que Team Secret le arrebató a Alliance después de 7 años

El día de ayer, Team Secret sorprendió a todos los fanáticos del Dota 2 al conseguir vencer 3-0 a Team Nigma en la final de la BEYOND EPIC Europa/CIS y con esto, conseguir su sexto título de forma consecutiva con un marcador de 3-0.

No hay duda alguna, Team Secret es actualmente el mejor equipo de Dota 2 e incluso, ha logrado superar uno de los mejores records en la historia de Dota 2 y que desde hace 7 años pertenecía a Alliance.

Según el analista Ben “Noxville” Steenhuisen, con las victorias el día de ayer en contra de Team Nigma. El equipo dirigido por Puppey, tiene el mejor record de victorias a lo largo de 100 partidas, con un récord de 85-15, quitándole este récord al Alliance del 2013 que tenía un 83-17.

With their results yesterday, @teamsecret finally defeated the 100 game "best run" mark, going 85-15 and breaking the 7 year old record of 83-17 of @theAllianceGG.



They are now outright top in all best run categories: 50- / 75- / 100- / 150- lengths.https://t.co/FvQPHrE5fI — Ben Steenhuisen (@Noxville) June 29, 2020

Eso no es todo, y es que Noxville también nos mostró cuales son los equipos que más han sufrido en contra de Team Secret.

Here are there results against various teams



Liquid: 12-4

Nigma: 10-4

OG: 10-2

Alliance: 9-3

NaVi: 7-0

VP.P: 7-0

NiP: 6-0

Viking: 6-0

FlyToMoon: 4-0

Unique: 2-2

B8: 2-0

VP: 2-0

Family Team: 2-0

Gambit: 2-0

OG Seed: 2-0

Spirit: 2-0 — Ben Steenhuisen (@Noxville) June 29, 2020

Team Secret deja el competitivo

A través de su cuenta oficial de Twitter el Manager del equipo, Matthew “Cyborgmatt” Bailey, anunció que después del campeonato obtenido el último fin de semana, el equipo decidió tomarse un pequeño descanso de un mes.

Holy Moly.



Six Grand Finals, all 3-0s. A record-breaking run.#SecretDota will be taking July off to rest up after this busy online period. See you in August. 👊 https://t.co/TgZmO5O1B9 — Matthew Bailey (@Cyborgmatt) June 28, 2020

Es decir que, durante todo el mes que viene, Team Secret no participará en ningún campeonato online y recién volverán en agosto.

