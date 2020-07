Ghost of Tsushima es la nueva franquicia más exitosa de PS4

Ghost of Tsushima, el más reciente juego exclusivo de PlayStation 4, hoy ha cumplido una semana desde su lanzamiento oficial y algunos logros de este título comienzan a aparecer en distintos lugares. Uno de ellos ha sido la cuenta oficial en Twitter de PlayStation, la cual ha compartido un singular dato con relación a lo rápido que se ha vendido este juego.

Ghost of Tsushima is now PS4's fastest selling first-party original IP debut with more than 2.4 million units sold through globally in its first 3 days of sales.



Congratulations @SuckerPunchProd, and thank you to fans around the world for taking part in Jin's journey. pic.twitter.com/6aE4U7YZJH