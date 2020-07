Juego de Samurai Jack ya tiene fecha de lanzamiento [VIDEO]

Samurai Jack vuelve a los videojuegos y esta vez lo hará gracias a Adult Swim Games y el estudio japonés Soleil, quienes han logrado reconocimiento por el desarrollo de juegos como Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Travis Strikes Again y Devil's Third. Este estudio cuenta con gente talentosa que salió de Team Ninja y que trabajaron en títulos como Ninja Gaiden y Dead or Alive.

En su más reciente tráiler se reveló que desde el día 21 de agosto de 2020 podremos disfrutar de Samurai Jack: Battle Through Time en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC a través de Steam y Epic Games Store. El precio de este título no será el habitual ya que este será de 40 dólares, nada mal.

Acerca de Samurai Jack: Battle Through Time

El juego nos permitirá blandir la katana de Jack para ponerle fin al reinado malvado de Aku. Esta nueva aventura tendrá una línea argumental hecha por los creadores de la serie animada. Personajes como El Escocés, Scaramouche, Sir Rothchild y más, aparecerán también.

Esta es TÚ historia

Esta aventura cuenta una historia nunca antes contada en Samurai Jack y calza a la perfección el épico final de la serie. Únete a tus confiables aliados para hacerle frente a enemigos que ya conoces. Visita mundos y momentos clásicos de tus episodios favoritos. Viaja a un futuro oscuro para liberar a la humanidad.

Samurai Jack: Battle Through Time - Official Release Date Trailer (out August 21 for $39.99 PS4/XBO/Switch/PC) https://t.co/igutbwS0SZ pic.twitter.com/ZD8dBhgunb — Wario64 (@Wario64) July 21, 2020

Luego sumérgete en el pasado para enfrentar a monstruos atemorizantes, mientras buscas tu destino viajando a través del tiempo y el espacio. Equípate y domina más de una docena de armas distintas para usar en combate. Incrementa tu poder en entrenamientos y desbloqueando habilidades con el fin de apelar a tu estilo de juego.

