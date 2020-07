Dota 2: Team Nigma campeón OGA Dota PIT S2 EU CIS con final de infarto

Dota 2 celebró otra gran final con OGA Dota PIT S2 EU CIS, los equipos finalistas fueron Team Nigma y Alliance. Esta serie al Mejor de 5 partidas fue emocionante de principio a fin, pues vimos las estrategias de ambos conjuntos desatarse con gran detalle y precisión.

El ganador se llevaría $70 000 y el campeonato del torneo tras el largo período de descanso. Alliance llegaba de vencer a OG Esports con un marcador de 2-1 y ahora tocaba Nigma, quien estaba como favorito para ganar este torneo.

La serie al Mejor de 5 empezó con pie derecho para Nigma, ellos lograron anular con Snapfire y Visage sus oponentes como Phoenix y Anti-Mage. Clockwerk manejado por GH estuvo jugando al máximo nivel, abriendo las peleas y colocando a Faceless Void con bastante espacio para lograr una buena crono. Nigma ganó la primera partida.

El segundo juego fue muy raro en el draft de Alliance, ya que vimos muchos héroes tipo ralentizadores y de daño por segundo como Venomancer y Viper, la ausencia de un aturdidor se notaba. Esta situación la aprovechó Nigma que eligieron Spectre y Enigma para asegurar su partida con 2-0.

Nigma estaba confiado y en el tercer juego eligieron a Jakiro mid contra Templar Assassin, esto es una gran ventaja en juego temprano, pero TA tiene mucho mejor impacto que Jakiro en el juego largo. Con ese riesgo en contra, vimos a Miracle- jugar Faceless Void con items más de superviviencia, esto lo jugó en contra porque en juego largo no podía matar a ningún rival y Alliance puso la serie 2-1.

La cuarta partida estuvo protagonizada por el Slark de NikoBaby, quien fue el punto de quiebre y logró hacerle frente a Spectre de Miracle-. Todo Alliance estaba cooperando para contrarrestar las iniciaciones de Nigma con Centauro y Death Prophet. Finalmente, empataron la serie 2-2.

La última partida y de campeonato llegó, Nigma sacó Terrorblade para Miracle- y Alliance para Nikobaby su Faceless Void. La escuadra sueca consiguió un gran dominio en el juego temprano y mediano, pero Nigma logró poco a poco crearle espacio suficiente a su hard carry.

Cuando se unió Terrorblade a la batalla tras conseguir armarse, Alliance no pudo frenar el poder de Miracle-. Brutales y cardíacas peleas vimos los últimos minutos, donde finalmente Team Nigma ganaba el torneo por 3-2, siendo los campeones de la segunda temporada de OGA Dota PIT EU CIS.

What a series🏆



We are your @OGADotaPIT Grand Champions! Give it up for @rmN_dota for such a great performance throughout the tournament👏



Well played @theAllianceGG it was a great performance.#StarsAligned pic.twitter.com/rwoZxn9lzR