Dota 2: Servidor de US East en mantenimiento por cable cortado reporta Valve

Otro día común de Dota 2 parecía el día de hoy, pues los torneos de OGA Dota PIT S2 EU CIS y The Great American Rivalry estaban jugándose sin problemas. Sin embargo, jugadores estaban reportando varios problemas con el servidor de US East porque eran botados sin ninguna explicación.

La situación obligó a Valve cerrar el servidor hasta que encuentren una solución. Esto ha perjudicado los esports del juego, puesto que estaban disputándose diferentes torneos pactados para horas de la tarde y noche de hoy.

Valve cierra el servidor US East por mantenimiento

Raras veces ocurren estos cierres en los servidores de Dota 2, por ello Valve explicó lo sucedido en su cuenta de Twitter:

"El grupo de servidores de emparejamiento US East está desconectado temporalmente. Hay un cable de fibra cortado que causa una interrupción de área amplia en la región de alojamiento. Mientras tanto, sugerimos hacer cola en otros servidores."



Foto: Dota 2 Twitter

No sabemos cuánto durara este problema, debemos hacer un hincapié que las fibras de servidores habitualmente son marítimas, ya que estas se conectan con todo el mundo. Por esta razón, el CM de Team Secret volvió hacer de las suyas compartiendo esta divertida foto sobre un tiburón mordiendo el cable de internet, quien pudo ser el causante.



Foto: Team Secret

Partida de The Great American Rivalry postergada

En el penúltimo día de fase de grupos de TGAR, se pudo jugar el encuentro de Vira Lata Caramelo vs Infinity Esports porque fue en servidor de Sudamérica. Pero, la partida de Vira Lata vs 4 Zoomers fue postergada para el día 30 de julio a las 16:00 horas Perú. Esto lo informaron en 4D Esports, también Beyond The Summit hizo un anuncio:

"Debido a problemas con el servidor US East, 4 Zoomers vs Vira Lata Caramelo fue postergado para mañana a las 16:00 PET. Estén pendientes de la partida de Beastcoast vs BusinessDota que se jugaría a las 18:00 PET hoy."

Due to USE server issues, @4Zoomers vs. Vira Lata Caramelo will be delayed until TOMORROW at 2:00 PM PT / 16:00 PET.



Stay tuned for @beastcoast vs. @BusinessDota, which is still set for 4 PM PT / 18:00 PET today 🤩👏



📺 https://t.co/VZnt4kO1Z3

🗣️ @MoxxiCasts & @JenkinsDota pic.twitter.com/W9WItUreb0 — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) July 29, 2020

Si los problemas de servidor se arreglan antes de las 6:00 p. m. tendríamos el encuentro entre Beastcoast vs Business Associates. Si Valve no llega a solucionarlo a tiempo, el juego será postergado para mañana el día final de fase de grupos TGAR.

Estos hechos también están afectando las clasificatorias abiertas de ESL One Thailand 2020 de la región América, pues a las 05:00 p. m. iban a jugarse, pero tendrá que ser postergado.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!