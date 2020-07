Dota 2: así quedaron formados los grupos de la Omega League División Inmortal

La OMEGA League Dota 2 Europa, promete ser uno de los torneos de Dota 2 más interesantes e importantes de este año. Con dos divisiones que reunirán a los mejores equipos de todo el continente, el torneo ya va tomando forma y el día de hoy, se revelaron los grupos en que serán divididos los 12 equipos.

Los grupos han sido organizados de la siguiente forma:

Grupo A

Grupo B

Time to reveal OMEGA League Groups. These teams will be joined by two teams from the Closed Qualifier stage. #OmegaDota #Dota2 pic.twitter.com/Q8db7Cszk3