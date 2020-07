Counter Strike: S1mple es baneado de Twitch y realiza irónico comentario

Oleksandr “s1mple” Kostyliev, considerado como uno de los mejores jugadores de Counter Strike en la actualidad, y que pertenece al roster de Natus Vincere, fue sorpresivamente baneado el día de ayer de la plataforma de streaming Twitch.

Así se hizo saber, a través del Twitter oficial de @StreamerBans, que es una cuenta que actualiza cada nuevo ban que se produce dentro de las plataformas de streaming.

Unas cuantas horas después de este sorpresivo ban, S1mple lanzó un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter:

Champions Club,



Twitch has not notified me on the specific reason behind their decision... Firm handshakes to all for the support during this difficult time.

While I’m enjoying my ban we can all enjoy my other streams with "great" giveaways that everyone can "easily" win

-s1mple