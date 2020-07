Counter Strike: S1mple es el mejor jugador en la ronda de pistolas en lo que va del 2020

Oleksandr “s1mple” Kostyliev, es considerado como uno de los mejores jugadores de Counter Strike de todos los tiempos. Aunque, ya muchos lo consideran como el mejor en este esport.

Mientras que el ucraniano se encuentra esperando el tan aclamado Show Match de su equipo, en contra del Natus Vincere del 2010, algunos datos interesantes han sido compartidos por HLTV que demuestran las habilidades del jugador de NAVI.

A través de su cuenta de Twitter, el medio especializado en Counter Strike, compartió una fotografía donde indicaba quienes eran los mejores jugadores en la ronda de pistolas.

Lista cuyo líder era el jugador ucraniano de la escuadra de Natus Vincere con un increíble 1.42 de Rating conseguido en 113 mapas.

s1mple headlines the list of the best pistol round performers in 2020, edging ahead of ZywOo.



broky and rain rank Top 5, aizy stands out as the best Danish pistoleer, while floppy at 12th is the highest ranked from NA. pic.twitter.com/LgxEBloIzn