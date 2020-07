Counter Strike: conoce a todos los equipos que jugarán la ESL One Cologne 2020 online

Uno de los torneos de esports más esperados de este año, es la ESL One Cologne 2020 de Counter Strike. Torneo que, se pensaba se lograría realizar de manera presencial pero que finalmente, tuvo que ser cambiado a un formato online.

Hace unas semanas, se anunciaron los equipos que competirían en este torneo online en cada una de las regiones. A pesar de esto, aún faltaban anunciar algunos equipos y, el día de hoy, a través de un comunicado en la cuenta de Twitter de ESL, se anunciaron a todos los equipos que competirán en este torneo.

Ladies and Gentlemen, here they are!

Confirming all teams in all divisions for #ESLOne Cologne 2020 🏆 👀https://t.co/GSSnKBKcV4 pic.twitter.com/vTEEuq3Lh3