Más ‘cheaters’ en Counter-Strike señalan sus jugadores a pesar del "Trusted Mode"

Valve anunció hace unas semanas atrás que implementarían un novedoso sistema antitrampas en CS:GO. Muchos fanáticos de este popular shooter reconocen que la última versión de Counter-Strike está plagado de cheaters (tramposos) y han aumentado muchos últimamente.

Esto obligó a la empresa de Gabe Newell actuar y en la más reciente actualización incorporaron el "Trusted Mode" que deshabilita ciertos programas de terceros, pero a pesar de este esfuerzo la cantidad de tramposos parece haber obtenido el efecto contrario, pues han aumentado en número.

El programa Trusted Mode revisa diversos programas de terceros que podrían ser sospechosos de activar alguna trampa en el juego, pero sigue lejos de funcionar al 100%. Los jugadores siguen quejándose de la proliferación de este tipo de jugadores que han sido encontrados en los casos de Overwatch que han sido compartidos en YouTube, Reddit y Twitter.

En el Twitter de "XperiaFPS" le pidió directamente a CS:GO que "solucione" su juego adjuntando un video de una partida competitiva que está llena de tramposos donde tanto enemigos como aliados activan trampas como el "spinbot" o el típico "aim locker" (puntería automática). Esto le sucedió en su primera partida de la mañana.

You guys really need to fix your game @CSGO. This is my first game this morning & had a full team cheating & a guy on my team start Spinning. Not to mention the team kill at the start & the guy on Palace having a anti-aim to flick me away from him. Fix the damn game. Fuking joke. pic.twitter.com/9q6atNjhMg