¡CONFIRMADO! League of Legends realizará su campeonato mundial Worlds 2020 de forma presencial en China

Una buena noticia ha sido anunciada para todos los fanáticos de League of Legends a nivel mundial. El Worlds 2020, considerado el mundial de este esport, será llevado de forma presencial a finales de este año en Shanghái, China.

Así se dio a conocer a través de un comunicado publicado en la página oficial de League of Legends y que luego fue replicado en todas las redes oficiales de este deporte electrónico.

Este comunicado, fue compartido junto a un video donde el director ejecutivo de Riot Games, Nicolo Laurent y el director global de esports, John Needman, explican un poco más sobre el desarrollo de este torneo

Lo primero que llama la atención es que confirman que el torneo se llevará a cabo entre los meses de septiembre y octubre. Teniendo programada la final para el 31 de octubre.

Luego, se explica que han trabajado con autoridades locales e internacionales para asegurarse de tener todos los cuidados necesarios para evitar el contagio por COVID-19. Además, se añade que en lugar de realizarse una gira nacional como se tenía planeado, el torneo solo se realizará en Shanghái.

Eso no es todo, y es que se confirmó la noticia de que el Worlds 2021, se realizará nuevamente en China para brindar la experiencia completa que se tenía planeado realizar este año. Es por eso que, Norteamérica tendrá que esperar hasta el 2022 para ser la sede de este importante evento.

We're excited to celebrate the 2020 World Championship this September in China! #Worlds2020



See this video message from Riot Games CEO Nicolo Laurent and Global Head of Esports John Needham about our current plans: pic.twitter.com/c8trp4x8LD