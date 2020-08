Counter Strike: anuncian la IEM New York online con un Prize Pool de 250 mil dólares

Los torneos de Counter Strike, a pesar de que no volverán a realizarse de forma presencial dentro de un tiempo, no se detienen en su formato online con grandes equipos y con un jugoso premio.

En esta ocasión, estamos hablando de la IEM New York, organizado por ESL y que tendrá un Prize Pool de 250 mil dólares que se repartirá entre las tres regiones en donde se realizará el torneo: Europa, América y CIS.

La primera región será América el cual tendrá un Prize Pool de 60 mil dólares. Además, de otorgar puntos para la ESL Pro Tour.

La segunda región es CIS. El cual tendrá 12 equipos concursando por un Prize Pool de 50 mil dólares.

Finalmente, queda la región de Europa que tendrá un Prize Pool de 140 mil dólares pero que aún no conoce a sus equipos clasificados.

Recordemos que todos los equipos invitados a cada una de las regiones, se ha establecido gracias a sus puntos RMR hasta la fecha en cada una de sus regiones.

