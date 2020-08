Dota 2: Black, ex jugador de Infamous Gaming, es baneado de Twitch

Hace unos días, les comentamos que Twitch había baneado de forma sorpresiva al jugador de Counter Strike Oleksandr “s1mple” Kostyliev, actual jugador de Natus Vincere.

Pues, parece que Twitch sigue repartiendo baneos a diestra y siniestra y en esta ocasión, le tocó al jugador de Dota 2 Dominik "Black^" Reitmeier, conocido en nuestra región por jugar en el equipo peruano de Infamous Gaming.

Esto, lo supimos gracias a la página de Twitter @Streamerbans

✅ Twitch Partner "BlackDotATV" (@blackdota2) has been unbanned after 2 days, 46 minutes, 59 seconds! ✅https://t.co/fRRG7w9Kac#twitch #unban #partner #twitchpartner 🙋🏿‍♀️