Dota 2: dos equipos de SEA son investigados por arreglo de partidas en la Omega League Asia

Un nuevo caso de arreglo de partidas en la región de SEA se ha hecho conocido a través de las redes sociales oficiales de WePlay! quienes vienen realizando una edición de la Omega League Dota 2 para esta región. Según los organizadores del torneo, los equipos involucrados son Execration y Cignal Ultra a quienes se les ha abierto una investigación después de su enfrentamiento del pasado 9 de agosto.

