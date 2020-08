Los juegos de deportes electrónicos más importantes en la actualidad

Si eres fanático de títulos de larga duración como Counter-Strike: Global Offensive y Dota 2, o prefieres juegos llenos de acción del competitivo Fortnite o Call of Duty, 2020 ya ha sido un año emocionante y completamente único para los deportes electrónicos.

Los récords del pozo de premios se romperán una vez más este año y más marcas ajenas al juego han patrocinado e invertido en equipos y torneos. La escena, en su conjunto, está prosperando, incluso con prácticamente toda la industria cambiando a formatos en línea como resultado de la pandemia de coronavirus.

Los incondicionales de los deportes electrónicos, como League of Legends, CS: GO, Call of Duty y Dota 2, han seguido aumentando tanto en audiencia como en premios, mientras que Fortnite y Rainbow Six Siege han experimentado un crecimiento considerable para establecerse. como deportes electrónicos de primer nivel junto con la vieja guardia.

También ha habido un gran auge en los deportes electrónicos móviles, principalmente del mercado asiático, y algunos están empezando a empequeñecer algunos deportes electrónicos de consola y PC establecidos.

Pero, ¿qué juegos pueden presumir de ser los más grandes del planeta en este momento en términos de sus escenas de deportes electrónicos? Vamos a ver.

¿CUÁLES SON LOS JUEGOS DEPORTIVOS MÁS GRANDES?

League of Legends, CS: GO y Dota 2 son ampliamente considerados como los juegos de deportes electrónicos más importantes. Sin embargo, el término "mayor" se puede medir de muchas maneras.

Eche un vistazo a la escena de los deportes electrónicos de Fortnite, que incluso sin su carpa Fortnite World Cup este año está repartiendo millones en premios y atrayendo una gran audiencia a sus eventos FNCS en línea cada temporada.

Luego está Call of Duty, que este año cambió al modelo de franquicia con la Call of Duty League. Nuevos equipos, nuevas listas y un enorme premio acumulado de $ 6 millones en oferta durante 2020.

Entonces, si bien es difícil cuantificar qué deportes electrónicos han sido los más importantes este año, lo intentaremos de todos modos.

Cuando se trata de 2020, la industria de los deportes electrónicos se ha encontrado en una posición extraña. Si bien algunos deportes electrónicos lograron hacer ruido en grandes eventos de LAN antes de que la pandemia golpeara alrededor de marzo, la mayor parte de la acción ha sido en línea.

A pesar de eso, todavía se han entregado millones en premios y una gran audiencia. Estos son los deportes electrónicos más importantes del año hasta ahora si se tiene en cuenta el premio total en metálico otorgado hasta ahora y el pico de audiencia más alto del año:

CS: GO

Total del premio en efectivo para 2020 hasta ahora: $ 8,000,000

Torneo más visto de 2020: IEM Katowice 2020 (1 millón)

LEAGUE OF LEGENDS

Total de premios en efectivo para 2020 hasta ahora: $ 3,200,000

Torneo más visto de 2020: LCK Spring Split Finals (1,1 millones)

DOTA 2

Total de premios en efectivo para 2020 hasta ahora: $ 5,700,000

Torneo más visto de 2020: ESL One Los Angeles - Europa y CIS (500.000)

RAINBOW SIX SIEGE

Total del premio en efectivo para 2020: $ 4,000,000

Torneo más visto: Six Invitational 2020 (300.000)

Con un calendario de torneos repleto que involucra a varios organizadores, CS: GO ha sido sin duda el más grande en términos de premios en metálico. Un poco más de un millón de personas sintonizaron un IEM Katowice sin gente, que fue uno de los últimos grandes eventos de LAN que se celebraron antes de la pandemia.

League of Legends sigue siendo el deporte electrónico más visto en el mundo, y las finales de primavera de la LCK coreana han atraído a la mayor audiencia hasta ahora (es probable que la LPL china atraiga más, pero las estadísticas de audiencia son difíciles de conseguir).

La cantidad de premios en metálico no es tan alta como la de CS: GO, pero con la brecha probablemente se cerrará cuando llegue el Campeonato Mundial más adelante en el año.

Dota 2 y Rainbow Six también reciben un visto bueno como dos de los juegos de deportes electrónicos más importantes de 2020 hasta ahora, aunque ambos actualmente se encuentran detrás de LoL y CS: GO.

Sin el evento estrella de Dota 2, The International, este año, las estadísticas pueden mostrar que la popularidad del juego como un deporte está decayendo, pero eso está lejos de ser el caso.

¿Cuáles son los eventos Esports más vistos hasta ahora?

En la última sección, analizamos el evento con mayor pico de los deportes electrónicos junto con su premio total en efectivo. Ahora analicemos los eventos más vistos de la industria en su conjunto e identifiquemos qué deportes electrónicos están atrayendo a los espectadores en general.

Según los números anteriores, puede ver qué tan populares se han vuelto los juegos móviles como PUBG Mobile y Mobile Legends. Este último ha visto un pico de audiencia de más de un millón para dos eventos separados en 2020, lo cual es bastante sorprendente.

League of Legends ha tenido una gran audiencia con la LEC y LCK emergiendo como sus ligas más populares con las estadísticas disponibles. La LPL china es probablemente incluso más popular y probablemente encabezaría la lista completa, pero las estadísticas de audiencia no son fácilmente accesibles ya que plataformas como YouTube y Twitch no son consideradas.

Es casi seguro que este orden cambiará mucho a medida que avance el 2020, y el Campeonato Mundial de League of Legends suele ser el punto de referencia para la audiencia de deportes electrónicos en un año calendario. La competencia del año pasado obtuvo apenas 4 millones de espectadores en su punto máximo.

Fuente: TheLoadOut.com

