Bono Escolaridad de 400 soles: estos docentes NO COBRARÁN el subsidio en enero 2025

El Bono Escolaridad es uno de los más esperados del 2025 ya que beneficia a miles de trabajadores en el sector público del Perú; sin embargo, no todos estarán recibiendo este depósito. Esta noticia se dio a conocer con el Decreto Supremo N.º 002-2025-EF .

Según el decreto, no se contempla entregar el subsidio económico a los trabajadores del sector privado. En ese sentido, los servidores públicos que estén bajo el régimen del CAS (Contrato Administrativo de Servicios) no serán incluidos en la lista final de beneficiarios. Si bien es cierto que desempeñan funciones dentro del Estado, estos no tendrán acceso al beneficio laboral como gratificaciones u otros bonos.