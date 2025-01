Bono Mujer Peruana 2025: conoce si este pago se dará en febrero del 2025 y qué monto tendría

Si bien este Bono Mujer Peruana 2025 es uno de los más buscados en redes sociales, aún no se ha confirmado al 100% que se realizará este pago. Es por ello que en esta nota de Libero.pe te vamos a revelar todo lo que se sabe hasta ahora de este desembolso especial que está siendo esperado por meses.

Es importante mencionar que, hasta el 29 de enero del 2025, no se ha confirmado o desmentido la entrega del Bono Mujer Peruana 2025. La presidenta Dina Boluarte no ha mencionado nada sobre este tema y es por ello que no existe LINK para verificar información de este presunto pago.