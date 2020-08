Dota 2: OG se impone 2-0 a Fly To Moon y es puntero del Grupo B en la OMEGA League

La OMEGA League Dota 2 División Inmortal continuó el día de hoy con tres enfrentamientos sumamente interesantes y que nos regalaron algunas sorpresas a medida que los juegos se iban desarrollando. Repasemos un poco los resultados que nos dejó este emocionante torneo el día de hoy.

Team Liquid, quería recuperar algunos puntos en la tabla. Lamentablemente, se encontró ante un Vikin.gg que no tenía planeado perder y que con una serie de draft bastante sólidos en los tres juegos. Logró imponerse con un marcador de 2-1.

Con este resultado, Team Liquid se ubica quinto del Grupo B con dos derrotas. Únicamente por encima de Ninjas in Pyjamas que tiene 3.

La serie empezó bastante duro para Miracle y compañía. Y es que, 5 Men sorprendió en el primer juego con un juego bastante agresivo y logró quedarse con la victoria ante la impávida mirada del stream que no pensaba que Team Nigma perdería un juego.

Para buena suerte de los fanáticos, en los otros dos juego, Team Nigma reaccionó y venció en 28 y 23 minutos, respectivamente, a los chicos de 5 Men y consiguió su segunda victoria en el torneo.

El último enfrentamiento tuvo como protagonista al bicampeón de The International. En esta ocasión, se vio a un OG mucho más tranquilo y consistente que experimento en la serie, más que nada en el segundo juego con un Sven (Saksa) support.

A pesar de lo excéntrico de su juego OG vencería, con algunas complicaciones, al equipo de Fly To Moon después de una hermosa combinación entre Magnus (Ceb) e Invoker (Topson)

An explosive ending! Reverse Polarity hits and delivers @TopsonDota Cataclysm an Ultra Kill on a silver plate!



An instant classic!#DreamOG #OMEGADota #WePlayOMEGA pic.twitter.com/jbvVdVu7JK