Dota 2: Thunder Predator es el mejor equipo de Sudamérica según el ranking de ESL

ESL es una de los organizadores de torneos de deportes electrónicos más reconocidos a nivel mundial debido a su amplia trayectoria y a la calidad de sus torneos. Dentro de los torneos que organizan, encontramos eventos de Counter Strike y Dota 2. Además, ellos sueles organizar rankings de los mejores equipos a nivel mundial.

Justamente, ESL decidió que era buen momento para actualizar nuevamente su ranking de los mejores equipos de Dota 2. Esto, nos dejó unos resultados bastante interesantes que dejarán sorprendido a más de uno.

El mejor equipo del mundo

Quizás este puesto no sea sorpresa para nadie pues, Team Secret, ha venido arrasando con todos los torneos que se han realizado en Europa a lo largo del año y no parece querer dejar este puesto en un buen tiempo. Lo más sorprendente viene en los puestos 2 y 3 pues, no se encuentra el equipo de OG. Si no que se encuentra Team Nigma quienes fueron los subcampeones de The International 2019.

Finalmente, el podio lo termina el equipo de Alliance que ha venido teniendo performances más que aceptables en todos los torneos en los que participa.

Fuente: ESL

El mejor equipo de Sudamérica

Este es un enfrentamiento que siempre ha tenido la comunidad peruana de Dota 2 pues, desde el último año Perú ha dominado con Beastcoast y Thunder Predator la escena local. Beastcoast, que quedó Top 8 en The International bajo el nombre de Infamous Gaming, supo estar dentro del Top 10 del Ranking de ESL. Lamentablemente, este año no ha sido el mejor para el equipo de la ola y ahora se encuentra en el puesto 37 del Ranking.

Aunque, esto no significa que sean el mejor equipo de la región pues Thunder Predator, su clásico rival, ocupa el puesto 31 del Ranking.

Fuente: ESL

Sin duda, para ESL Thunder Predator es actualmente el mejor equipo de Sudamérica.

