Puppet Master, héroe de HoN, entraría a Dota 2 según archivos ocultos del juego

Dentro del mundo de los MOBAs, la creación de un nuevo héroe o campeón es una tarea muy complicada por los desarrolladores porque tienen que crear una sinergia sin igual y única. Muchos títulos como Dota 2, League of Legends, Heroes of Newerth, SMITE o Heroes of the Storm consiguen lograrlo a duras penas.

Sin embargo, cuando hablamos de similitud la vamos a encontrar de inmediato entre Dota y Heroes of Newerth ya que ambos juegos fueron desarrollados por Icefrog, actual creador de Dota 2. Este mismo creador tendría pensado traer uno de los icónicos y héroes únicos de HoN al mundo de Dota 2, hablamos del Puppet Master.

A grandes rasgos, Puppet Master es un personaje de tipo Inteligencia con habilidades daño e incapacitación, su estilo de manipulación y control de peleas se volvió uno de los favoritos entre los fanáticos de Heroes of Newerth.

Puppet Master, el controlador mental

El maestro titiritero es uno de los personajes únicos y diferentes a otros títulos en Heroes of Newerth junto a Bombardier o Chippier. Las palabras "Puppet Master" han sido encontradas dentro de los archivos de Dota 2, describiendo las habilidades que posee.

La información fue compartida en una publicación de Reddit y sale información con la descripción de algunas habilidades:

Puppet Master "chastise"

Puppet Master "command puppets"

Puppet Master "pull the strings"

Puppet Master "punch no judy"

Estos nombres no son los poderes que existen en su versión de Heroes of Newerth, asimismo en la misma información compartida se han revelado más datos interesantes. Pues, uno de los encargados de revisar la información oculta de Dota 2 "SirBelvedere" dijo lo siguiente:

"Esto no significa mucho porque no es nada realmente nuevo.

Y sin mencionar, hay un montón de espacios para íconos de otros personajes (unidades) que nunca fueron utilizados por años -- Puppet Master, Valkyrie, Squirrel, Sea Mystic, Toad, Viking, Vampire, Primal Beast ... por mencionar algunos.

Probablemente se trate de cadenas sobrantes de cosas que Valve hace internamente... a veces son solo caracteres aleatorios utilizados en juegos personalizados.

Entonces, a menos que algo se materialice en los archivos, no es realmente posible saber a qué se referían. Podría ser un héroe que están probando... pero quizás no."



Foto: Reddit

SirBelvedere nos hace ver que Puppet Master siempre estuvo entre los archivos del juego, y quizás no se materialice hasta que veamos algo más concreto. Además, no descarta que pueda llegar más adelante.

Heroes of Newerth es un videojuego creado por S2 Games y consiguió el permiso de Icefrog para utilizar algunas licencias de los héroes de Dota en algunos de sus héroes, asimismo Icefrog participó en el proyecto y luego fue reclutado por Valve para crear Dota 2.

Si deseas saber cómo serían las habilidades de Puppet Master en Dota 2, te compartimos un video (está en inglés) con explicación detallada de sus habilidades en su juego original. Uno de sus poderes fuerza al oponente atacar a sus aliados, siendo considerada como control mental.

