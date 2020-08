League of Legends: Seraphine, la nueva campeona del juego, sería anunciada a través de sus propias redes sociales

Desde hace un par de semanas, el rumor de que un nuevo héroe estaría llegando a League of Legends ha cobrado mucha fuerza. Esta, se llamaría Seraphine y sería la otra campeona que llegaría al MOBA junto a Samira que fue confirmada hace un tiempo.

Pues, resulta que, a través de Reddit han estado saliendo diferentes publicaciones que indican que, la forma en que sería presentada esta nueva campeona, sería creándole perfiles en diferentes redes sociales.

Todo esto, habría empezado en junio de este año cuando, se creó una cuenta de Twitter con el nombre del personaje (@seradotwav). Junto a esto, se creó un perfil de Instagram con las mismas características que la otra red social.

i usually have to wait a year before i like a photo of myself. in the moment it's hard to appreciate where i'm at, but now that i've grown, i miss her :') pic.twitter.com/x9YBCTWcp8