Dota 2: servidores fallan 3 veces seguidas y posponen partida de Omega League Europa

Team Liquid y 5men estaban disputando una partida de Dota 2 para permanecer en la División Immortal de OMEGA League Europa. Sin embargo, problemas con la conexión del servidor han forzado la postergación del encuentro hasta el día martes.

El domingo se tenía que jugar 3 series al Mejor de 3 por la Omega League EU División Immortal, estas series eran importantes porque definían cuales escuadras avanzan a los playoffs o bajan a la División Divine.

Las dos primeras series se jugaron sin problemas, pero al momento de crearse la partida de Team Liquid y 5men, los servidores fallaron. Los organizadores intentaron crear la partida hasta tres veces seguidas y siguieron los fallos. WePlay! Esports tuvo que posponer las series.

ChessieDota del equipo 5men dijo lo siguiente:

"Bueno eso fue muy triste que tres juegos seguidos fallen, realmente malo para la integridad competitiva cuando ambos equipos ya se han rendido con realizar la fase de elecciones y tienen que volver a realizarlo dentro de uno o dos días después @DOTA2 ."

Well that was really sad three crashed games in a row, really bad for the competitive integrity when both teams ends up giving away three drafts and then have to re-do the whole match just a day or two later :/ @DOTA2