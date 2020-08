Dota 2: Miracle confiesa a que jugador observa para mejorar su técnica con Invoker

Amer "Miracle-" Al-Barkawi, es uno de los mejores jugadores de Dota 2 en la actualidad. Eso no es todo, y es que también es considerado como uno de los mejores midlaners en la historia de Dota 2 y eso no es para menos. Si bien su pull de héroes es bastante grande, uno de los héroes que ha ido perfeccionando a lo largo de su carrera es el siempre difícil Invoker.

Hace poco, Miracle fue entrevistado por RuHub y el carry de Nigma, confesó a que jugador observó para perfeccionar su Invoker.

Sumiya es un jugador chino muy conocido por ser uno de los mejores Invoker del mundo. Actualmente, el jugador tiene más de 9 mil de MMR y suele subir diferentes guías para jugar con este héroe a su canal de Youtube donde tiene más de 200 mil seguidores.

Además, también comentó sobre cuando suele jugar como Carry.

“Como carry, principalmente me fijo en mis propios errores. ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué podría haber hecho aquí, en esta situación? Eso es malo de mi parte. Probablemente debería estar viendo otros carrys y cómo lo hacen. Pero me concentro en mis propias repeticiones ".

Por último, Miracle comentó las razones por las que no es muy fanático de hacer streams.

“No me gusta mucho el streaming para ser honesto, supongo que no me gusta. Es porque cuando uno transmite, su enfoque no está 100% en el juego. Cuando uno transmite, su concentración está en otro lugar.

(...) Me gusta estar completamente concentrado en el juego en lugar de transmitir y concentrarme en el juego al mismo tiempo. Realmente no puedes hacerlo, ¿verdad? Siempre tienes algo detrás de la cabeza. Así que no estás realmente involucrado. Por eso no me gusta mucho"