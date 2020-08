Dota 2: conoce los mejores consejos para jugar el Wraith King como K1 con este divertido video

En poco tiempo los chicos de Beastcoast, antes conocidos como Team Anvorguesa, se han convertido en uno de los equipos de Dota 2 más queridos y exitosos en nuestra región. Si bien actualmente, debido al COVID-19, no están pasando por su etapa más regular, la calidad de estos chicos nunca ha sido puesto en duda pues, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado gran dominio del juego.

Aunque, si hay un jugador que ha sabido resaltar un poco más que el resto, este sería Héctor "K1" Rodríguez, carry del equipo, que llamó mucho la atención de jugadores nacionales e internacionales con su Wraith King y es que para muchos, este se ha convertido en su héroe insignia.

Es por eso que Beastcoast, a través de su canal oficial de Youtube, ha decidido sacar una guía en donde K1 nos comparte algunos consejos para mejorar el juego con este héroe. En el video K1 no está jugando, si no que le está dando indicaciones a MoOz, coach del equipo, quien además está acompañada de Guashineen, manager del equipo.

Lo primero que K1 le explica a MoOz, es la forma en la que deberá subir sus habilidades en la fase de lineas. K1 dice que debe subir sus poderes 1/1/4, es decir:

1 punto en el "Wraithfire Blast"

1 punto en el "Vampiric Aura"

4 puntos en el "Mortal Strike"

Luego explica que si bien sacar Hand of Midas no está mal, lo preferible es sacar primero la Radiance lo más rápido posible. Eso si, hay que comprar un "Gloves of Haste" para ganar velocidad de ataque.

Siguiendo con las enseñanzas, K1 dejó un consejo bastante útil para las personas que no suelen jugar mucho este héroe. Él explicó que, siempre que nuestra primera habilidad impacte en un héroe, las calaveras que se generan con nuestra tercera habilidad, le irán a pegar.

Algo bastante curioso, es que MoOz no le sube punto a Reincarnation, esto se debe a que prioriza mejorar su tercera habilidad para farmear más rápido pues, todavía no está buscando peleas y su ultimate no es necesaria. Otro consejo que K1 brindó es que cuando farmees con las calaveras, nunca mates al último creep. Lo preferible es dejar que lo maten las calaveras mientras tú te vas a otro campamento pues, cuando las calaveras maten al creep restante, estas te seguirán.

Estos son los consejos que K1 le brindó a MoOz para farmear rápido su Radiance, la cual salió en minuto 15 de juego.

Estas fueron las indicaciones más útiles al momento de farmear y sacar la Radiance rápida con este héroe. Los consejos que siguen a continuación en el video, son más enfocados directamente en esa partida y no siempre resultarán útiles en todos los juegos.

Aún así, dejó consejos interesantes como el hecho de comprar un Magic Wand para usarlo en caso nos quedemos sin Mana.

