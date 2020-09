Dota 2: Beastcoast, con una increíble actuación de Scofield, consigue un nuevo empate contra Infamous Gaming

Infamous Gaming y Beastcoast protagonizaron el día de hoy, el enfrentamiento más emocionante por la BTS Pro Series Season 3. Beastcoast venía como el puntero del torneo. Mientras que Infamous Gaming había sumado diversos empates que le impidieron subir varios puestos en la tabla de este emocionante torneo de Dota 2.

Primera partida

Beastcoast sorprendió con un draft que hace tiempo no mostraban como podía ser mandar un Ancient Aparation (Wisper) a la linea de off. Por otro lado, el Void Spirit (Chris Luck) tuvo que ir medio en contra de un Ember Spirit (Kxy).

Por su parte Infamous Gaming no quiso arriesgar y sacó a los héroes con los que no conoce la derrota en este torneo cuando los juegan juntos: Morphling (Pakazs) y Windranger (Michael).

Beastcoast no tuvo ninguna oportunidad en el juego pues, Infamous Gaming dominó a la perfección todos los momentos del juego gracias a la agresividad de sus picks que en ningún momento de la partida iba a decaer. Por su parte, el Juggernaut (K1) no tenía espacios para farmear y no encontraba espacios para poder hacerlo.

Finalmente, en 35 minutos, Infamous Gaming se quedaría con la partida y aseguró, como mínimo, un empate.

Segunda partida

Beastcoast sorprendió nuevamente este segundo juego por lo arriesgado de su draft pues eligieron un Phantom Lancer (K1) en contra de un Earthshaker (Michael) y un Tidehunder (Papita).

Además, Infamous Gaming eligió a su siempre confiable Morphling (Pakazs). A pesar de todo, la idea de Beastcoast funcionó pues el Monkey King (Chris Luck) tuvo gran impacto en el early game y complicó mucho el farm de los héroes de Infamous Gaming en especial el Morphling.

En 20 minutos, Beastcoast ya tenía 20k de ventaja en el network y se posicionaba como el favorito para llevarse la partida.

Finalmente, en 38 minutos, con un Phantom Lancer descontrolado, Beastcoast empató la serie y sumó su segundo empate.

