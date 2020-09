Dota 2: Lelis gana el MVP de la ESL One Tailandia y celebra con divertido video

A inicios de semana, les comentamos que Rodrigo "Lelis" Santos y Leonardo "LeoStyle-" Sifuentes, jugadores de Quincy Crew y Thunder Predator respectivamente, competirían por conseguir el premio al MVP del torneo ESL One Tailandia.

Para esto, se enfrentarían a Anucha "Jabz" Jirawong y Damien "kpii" Chok, jugadores de Dota 2 en la región de SEA, que también luchaban por conseguir el vehículo de Mercedes Benz.

Después de varios días de intensa votación a través de Twitter, el día de hoy se anunció al flamante ganador del carro 0 kilómetros de la reconocida marca Mercedes Benz. Así es, el offlaner de Quincy Crew se quedó con el premio después de superar en votaciones a los jugadores de SEA y a nuestro compatriota.

The votes are in! Your #ESLOne Thailand 2020 Online #MBmvp is none other than @lelisdota from Quincy Crew! 👏



He definitely deserves that new @MercedesBenz! #MBesports pic.twitter.com/kFPpG62dUD