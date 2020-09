Dota 2: Lelis y LeoStyle compiten por llevarse un Mercedes Benz gracias a la ESL One Tailandia

La ESL One Tailandia terminó hace una semana teniendo como campeón al equipo de Quincy Crew. Como ya es una tradición de esta organización, cada vez que un torneo termina se elige a un MVP del torneo. Lamentablemente, debido a la coyuntura actual, esta elección ha tenido que ser modificada de una forma bastante particular.

Para elegir al MVP del torneo, primero se debe seleccionar al MVP de cada región. Luego, estos irán a la votación final la cual se realiza a través de Twitter. Finalmente, el ganador se llevará a caso un flamante Mercerdes Benz.

A pesar de que la ESL One Tailandia ha sido un torneo en el que solo participaron dos regiones: América y SEA. La organización ha abierto la votación para MVP en donde participarán los 4 mejores jugadores del torneo. Estos jugadores son:

La demora en la votación de MVP se debe a que, la región de SEA acaba de terminar su torneo el día de hoy en horas de la madrugada teniendo como campeón al equipo de TNC Predator.

After 18 consecutive days of #ESLOne Thailand 2020, here are our top 3 teams for the Asia region.

TNC Predator claim the best Dota 2 in Asia title and bring home USD 50,000

BOOM Esports - USD 25,000

Fnatic - USD 15,000



Congratulations and GGWP!