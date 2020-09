League of Legends: Wild Rift busca beta-testers del juegos para iOS

Actualmente, Riot Games está buscando a los usuarios de iOS para probar su próximo MOBA, League of Legends: Wild Rift. El spin-off de la popular serie de juegos League of Legends es uno de los juegos móviles más esperados del año y, aunque no sabemos exactamente cuándo se lanzará, el juego ya se sometió a una prueba alfa en Brasil. y Filipinas.

Esta búsqueda es para que los jugadores de iOS jueguen a Wild Rift en futuras pruebas, aunque aún no se han revelado fechas. Para aquellos que no lo sepan, League of Legends: Wild Rift es una versión móvil del popular MOBA para PC, donde los jugadores eligen un campeón y luchan a través de zonas enemigas para destruir su nexo y ganar el juego.

Pero Wild Rift no es solo un puerto, en realidad es una nueva versión de League construida desde cero, con un nuevo mapa y una tonelada de sistemas diferentes para simplificarlo en comparación con el original. Para obtener detalles exactos.

Todavía no sabemos cuándo se lanzará Wild Rift, pero Riot Games mencionó a principios de año que saldría a fines de 2020. No estamos seguros de si ese sigue siendo el plan, pero el año se está alejando lentamente. , es probable que veamos muchas pruebas de juego muy pronto si es así.

Calling all iOS users: want to help us get the Rift ready? Sign up to be part of future tests by clicking the link and entering your email: https://t.co/qSnC7oAtbV



(Make sure to select your region in the top right!) pic.twitter.com/y9cz43tVzS