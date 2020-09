Dota 2: Sccc, subcampeón de The International 2017, se retira del competitivo de forma momentánea

Hace poco, les comentamos que Invictus Gaming, el mítico equipo de Dota 2 chino, presentó sus dos rosters oficiales con los que afrontará el Dota Pro Circuit 2020-21. Si bien muchos equipos de la región han estado presentando cambios durante estos meses, hay algunos jugadores que están viviendo una situación totalmente contraria pues, no tienen equipo todavía.

Uno de estos jugadores es, Song "Sccc" Chun ex jugador de Team Aster.

Durante un stream realizado en su canal oficial de Weibo, el ex jugador de Newbee, anunció que nunca llegó a un acuerdo con la nueva organización con la que jugaría por la que decidió no firmar contrato y actualmente, se encuentra sin equipo.

Debido a esta situación, Song Chun tomó la decisión de retirarse temporalmente del Dota 2 competitivo hasta que se reinicie el Dota Pro Circuti 2020-21.

"De hecho, lo entiendo, todos piensan desde su propia perspectiva, y es posible que aún no haya otra forma, así que descansaré un tiempo. Ambos tenemos nuestras propias cosas de las que preocuparnos. Lo entiendo y descansaré primero"

Eso no es todo, y es que también comentó que durante este tiempo que no tenga trabajo, se dedicará a hacer streams desde su natal Nanchang pues, vivir en Shanghái, resulta muy caro para el jugador. Recordemos que, el último equipo de Sccc fue Team Aster pero, decidió no renovar contrato pues quería cambiarse de organización.

¿Quién es Sccc?

Song "Sccc" Chun, es uno de los jugadores más conocidos en China. Si bien los últimos meses jugó como carry en el equipo de Team Aster, él se hizo conocido por su participación con el equipo de Newbee en The International 2017 en donde quedó sub campeón después de perder contra Team Liquid.

