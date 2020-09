Valorant: Riot Games contrata 'cazador de Cheats' para mejorar su sistema anti-trampas

Riot Games parece que hará todo lo que esté a su alcance cuando se trate de mantener la integridad del escenario competitivo de su nuevo juego de disparos, Valorant.

Los desarrolladores de Valorant no solo han logrado hacer de Vanguard uno de los programas de captura de trampas más sofisticados del mundo, sino que aún se esfuerzan por hacerlo más fuerte con cada parche que pasa.

El compromiso de Riot Games con su objetivo es evidente, ya que han contratado a Mohamed GamerDoc Al-Sharifi, que es conocido por ser un justiciero cazador de trampas entre la comunidad de Valorant y Overwatch.

La decisión de Riot Games de contratar a GamerDoc para Vanguard de Valorant es un paso increíblemente grande para los desarrolladores. Y con la experiencia y el conocimiento del vigilante de tramposo, el shooter podría convertirse en el juego más difícil de piratear una vez que la escena de los deportes electrónicos finalmente despegue.

GamerDoc hará del sistema Vanguard de Valorant una fuerza a tener en cuenta.

Con suficiente tiempo y conocimientos de codificación, cualquier software se puede omitir fácilmente, y lo mismo ocurre con Vanguard de Valorant. Por lo tanto, al contratar a GamerDoc, Riot Games no busca exactamente detener por completo a los piratas informáticos porque, hablando de manera realista, no es algo que sea posible.

Sin embargo, lo que buscan los desarrolladores de Valorant es dificultar la piratería del sistema Vanguard con cada versión del software. Cuanto más difícil sea descifrar el software, más caro será el software de piratería.

Los piratas informáticos no solo tendrán que desembolsar una cantidad significativa por el pirateo, sino que incluso obtendrán una prohibición de HWID cuando los detecten, lo que hace que sea muy costoso hacer trampa en Valorant.

Hacer que Vanguard sea difícil de descifrar es el conjunto de habilidades que GamerDoc trae a la mesa. En los últimos años, este joven de 24 años ha estado cazando tramposos tanto en Overwatch como en Valorant e incluso dirigió un canal de Discord donde tiene seguidores de personas de ideas afines.

“Sí, finalmente puedo decir que he estado trabajando de cerca con Riot hasta el punto que me pidieron que me uniera a ellos en la lucha contra los tramposos, y por supuesto, dije que sí, todo el equipo de Vanguard está lleno de la misma pasión que yo. Realmente amo su trabajo y lucho contra los tramposos, y me siento honrado de ser parte de ese equipo.Trabajaré extremadamente duro para asegurarme de proteger a todos los jugadores y asegurarme de proteger la integridad competitiva de los títulos de disturbios, estaré trabajando exclusivamente. para Riot y ya no para otros títulos, espero que muchos de ustedes entiendan por qué. Estoy agradecido por haber tenido una segunda oportunidad en la vida; fue como hace casi cuatro meses; Casi me quedo sin hogar de nuevo. Gracias a todos ustedes y por apoyar mi trabajo, me ofrecieron un trabajo, y esta es solo mi pasión, así que no podría haber pedido un mejor trabajo soñado; es todo lo que siempre quise, y estoy eternamente agradecido por ello".

Podemos ver claramente cuánto significa esta oportunidad para GamerDoc, y estamos seguros de que con su ayuda, Valorant no repetirá los mismos errores que Valve ha cometido con CS: GO.

